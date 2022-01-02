По всьому світу скасували понад 3,6 тисячі авіарейсів

У неділю, 2 січня, по всьому світу було скасовано понад 3600 авіарейсів, більше половини з них - американські. Рішення прийняли через негоду і різке збільшення захворюваності штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, було скасовано понад 2 100 рейсів, що прибувають до США або вилітають із США. Також були затримані сотні авіарейсів. З урахуванням затриманих, але не скасованих, всього було затримано понад 6 400 рейсів.
Серед авіакомпаній з максимальною кількістю скасувань рейсів були SkyWest і SouthWest, кожна з яких скасувала понад 400 рейсів.
Різдвяні та новорічні свята зазвичай є піковим часом для авіаперельотів, але швидке поширення штаму "Омікрон" призвело до різкого збільшення числа випадків зараження COVID-19, що змушує авіакомпанії скасовувати рейси, оскільки пілоти і екіпаж проходять карантин.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року авіакомпанії США скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва.
Крім того, США і Німеччина скасовують авіарейси через штам "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.