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В США и Германии отменили около 200 авиарейсов из-за штамма "Омикрон"

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Суббота 25 декабря 2021 00:09
В США и Германии отменили около 200 авиарейсов из-за штамма "Омикрон" Фото: авиакомпании в США и Германии отменили около 200 авиарейсов из-за Омикрона (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Немецкая авиакомпания Lufthansa и американские Delta Air Lines и United Airlines отменили перед Рождеством сотни международных и внутренних рейсов. Их сотрудники заразились штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Delta Air Lines агентству также подтвердили, что отмена рейсов напрямую связана с распространением "Омикрон"-штамма среди сотрудников, а в Lufthansa указали, что в компании фиксируют "массовый рост" количества отпусков по болезни среди пилотов.

"Общенациональный всплеск случаев заражения "Омикроном" на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью", - приводит агентство заявление United Airlines.

По информации AP, на Рождество Delta Air Lines отменила 111 рейсов, United Airlines - 69 рейсов, а Lufthansa как минимум "дюжину дальнемагистральных трансатлантических рейсов".

24 декабря, в канун Рождества, во всем мире отменили более 2 тысяч авиарейсов.

Напомним, за сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии.

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