Всемирный банк выделит 200 млрд долларов на борьбу с потеплением

Фото: Всемирный банк (vsemirnyjbank.org)

Инвестиции направят на сокращение выбросов и адаптацию к изменениям климата

Всемирный банк намерен в 2021-2025 годах инвестировать 200 млрд долларов в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Всемирный банк планирует удвоить инвестиции в снижение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменениям климата по сравнению с нынешним пятилетним финансовым планом. В банке также отметили, что это заявление совпадает с конференцией ООН, которая сегодня стартует в Катовице (Польша).

"Если мы не сократим выбросы, не адаптируемся, до 2030 года у нас будет еще 100 млн людей, живущих в бедности", - отметил старший директор Всемирного банка по вопросам изменений климата Джон Рум.

Также сообщается, что значительную часть инвестиций направят ​​на снижение выбросов парниковых газов, в том числе путем разработки стратегий развития возобновляемой энергетики.

"Мы должны бороться с причинами, а также адаптироваться к последствиям, которые зачастую являются наиболее драматичными для бедных людей", - заявила исполнительный директор банка Кристалина Георгиева.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о закрытии 14 ядерных реакторов к 2035 году и переходе на возобновляемые источники, чтобы предотвратить влияние на глобальное потепление.

На минувших выходных в Германии тысячи человек протестовали против угля в энергетике.