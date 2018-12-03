Всемирный банк выделит 200 млрд долларов на борьбу с потеплением

Инвестиции направят на сокращение выбросов и адаптацию к изменениям климата
Всемирный банк намерен в 2021-2025 годах инвестировать 200 млрд долларов в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Сообщается, что Всемирный банк планирует удвоить инвестиции в снижение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменениям климата по сравнению с нынешним пятилетним финансовым планом. В банке также отметили, что это заявление совпадает с конференцией ООН, которая сегодня стартует в Катовице (Польша).
"Если мы не сократим выбросы, не адаптируемся, до 2030 года у нас будет еще 100 млн людей, живущих в бедности", - отметил старший директор Всемирного банка по вопросам изменений климата Джон Рум.
Также сообщается, что значительную часть инвестиций направят на снижение выбросов парниковых газов, в том числе путем разработки стратегий развития возобновляемой энергетики.
"Мы должны бороться с причинами, а также адаптироваться к последствиям, которые зачастую являются наиболее драматичными для бедных людей", - заявила исполнительный директор банка Кристалина Георгиева.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о закрытии 14 ядерных реакторов к 2035 году и переходе на возобновляемые источники, чтобы предотвратить влияние на глобальное потепление.
На минувших выходных в Германии тысячи человек протестовали против угля в энергетике.