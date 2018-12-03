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Світовий банк виділить 200 млрд доларів на боротьбу з потеплінням

Новини » Фінанси    03.12.2018 - 10:59
Світовий банк виділить 200 млрд доларів на боротьбу з потеплінням
Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

Інвестиції спрямують на скорочення викидів та адаптацію до змін клімату

Світовий банк має намір в 2021-2025 роках інвестувати 200 млрд доларів у боротьбу з глобальним потеплінням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Світовий банк планує подвоїти інвестиції в зниження викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату порівняно з нинішнім п'ятирічним фінансовим планом. У банку також зазначили, що ця заява співпадає з конференцією ООН, яка сьогодні стартує в Катовіце (Польща).

"Якщо ми не скоротимо викиди, не адаптуємося, до 2030 року у нас буде ще 100 млн людей, що живуть у бідності", - зазначив старший директор Світового банку з питань змін клімату Джон Рум.

Також повідомляється, що значну частину інвестицій спрямують на зниження викидів парникових газів, у тому числі шляхом розробки стратегій розвитку відновлюваної енергетики.

"Ми маємо боротися з причинами, а також адаптуватися до наслідків, які часто є найбільш драматичними для бідних людей", - заявила виконавчий директор банку Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про закриття 14 ядерних реакторів до 2035 року і перехід на поновлювані джерела, щоб попередити вплив на глобальне потепління.

Минулими вихідними у Німеччині тисячі людей протестували проти вугілля в енергетиці.

 

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