Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины", - говорится в релизе.
Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.
Напомним, о планах Всемирного банка предоставить Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности ранее сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
Отметим, 11 декабря Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID.