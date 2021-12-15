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Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на энергоэффективность

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 01:20
Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на энергоэффективность Фото: вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко (пресс-служба)
Автор: Анна Полисученко

Всемирный банк намерен предоставить Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности. Решение о выделении денег должно быть принято 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко.

"Хорошая новость - Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - заявила министр.

Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%.

"Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 000 многоквартирных домов по всей стране", - написала Свириденко.

Министр добавила, что Украина и Всемирный банк готовят документ, который будет оформлять Стратегию партнерства на 2022-2026 годы. В нем будут обозначены рамки сотрудничества в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, строительства и информационных технологий.

Ранее мы писали, что Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID.

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