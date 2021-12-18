Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на енергоефективність і підтримку реформ

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро. Кошти спрямовані на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику для економічного відновлення і розвитку в розмірі 300 мільйонів євро для України", - йдеться в релізі.

Зазначається, що виділені кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.