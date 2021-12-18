RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на енергоефективність і підтримку реформ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро. Кошти спрямовані на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику для економічного відновлення і розвитку в розмірі 300 мільйонів євро для України", - йдеться в релізі.

Зазначається, що виділені кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Нагадаємо, про плани Світового банку надати Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності раніше повідомила віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначимо, 11 грудня Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всемирный банкРеформи в Україні