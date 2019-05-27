Всемирный банк выделил 200 млн долларов на поддержку украинских аграриев

Совет Всемирного банка одобрил выделение 200 млн долларов на поддержку малых и средних предприятий Украины в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба представительства ВБ в Киеве.

Как отметили в пресс-службе, программа на основе результатов ускорит частные инвестиции в сельское хозяйство.

Во ВБ напомнили, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% (18 млрд долларов) общей стоимости экспорта но сейчас сектор не полностью использует свой потенциал.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", - сказала Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Отметим, по данным ГФС, в январе-апреле 2019 года самую большую долю в экспорте товаров из Украины занимают продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 7,055 млрд долларов, или 43,1% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 3,683 млрд долларов (22,5%).