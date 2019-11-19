Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Зростання буде прискорюватися в міру проведення реформ

Світовий банк оновив прогноз по зростанню економіки України на найближчі роки. Про це йдеться в презентації банку, представленої на прес-конференції в Києві.

Згідно з новим прогнозом, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році складе 3,6% (у жовтні банк прогнозував зростання на 3,4%).

У 2020 році зростання ВВП складе 3,7% (попередній прогноз - 3,7%). У 2021 році зростання економіки України складе 4,2% (раніше очікувалося 4,2%).

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%. Згідно з прогнозом, зростання ВВП України незначно прискориться в 2021 році і складе 3,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%. Такі цифри закладені у законі про держбюджет-2020, який Верховна рада схвалила 14 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.