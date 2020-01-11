Всемирный банк сохранил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 3,7%. Об этом говорится в прогнозе ВБ по мировой экономике (январь 2020 года).

Согласно прогнозу, экономика Украины может ускорить рост в 2021-2022 годах до 4,2%. Как отмечается в документе, ускорению роста экономики будет способствовать новая программа с МВФ на 5,5 млрд долларов для реализации структурных реформ, о которой достигнута предварительная договоренность.

Таким образом, прогноз Всемирного банка не изменен по сравнению с ноябрем 2019 года.

Как отметили во Всемирном банке, 2015-16 годах правительство в Украины подняло цену на природный газ, который десятилетиями реализовывался со значительными субсидиям.

"Эти реформы были проведены в сочетании с активной кампанией по информированию общественности, в которой были освещены механизмы социальной поддержки, направленные на смягчение воздействия на домохозяйства с низким уровнем дохода. Реформы оказались успешными, позволив коммунальным предприятиям добиться возмещения затрат, и, по оценкам, меры целевой поддержки позволили снизить уровень бедности", - говорится в докладе.

Напомним, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году составит 2,5%.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году