Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

В год выборов рост ВВП Украины не превысит 3%

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, январь 2019 года).

Как отмечается в материалах, по сравнению с прогнозом, обнародованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 году снижен на 1,1 п.п., на 2020 год - на 0,6 п.п.

Прогноз на 2018 год сохранен на уровне 3,5%, в 2021 году рост составит 3,8%.

Таким образом, обновленный прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2018 год - 3,5%, в 2019 год - 2,9%, в 2020 год - 3,4%, 2021 год - 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года в представительстве Всемирного банка в Киеве заявили, что рост ВВП Украины в 2019 году может ускориться до 3,5%, а в 2020-2021 годах, когда связанная с выборами неопределенность снизится, рост может превысить 4%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост ВВП в III квартале замедлился до 2,8%. В МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. В частности, постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.