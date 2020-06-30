Всемирный банк сменил директора по делам Украины

Фото: Аруп Банерджи (www.worldbank.org/)

Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами трех стран

Всемирный банк назначил Арупа Банерджи директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины. Он сменит на этой должности Сату Кахконен.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Как отмечается в сообщении, на этой должности Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах. В частности, он возглавляет согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ.

Кроме того, Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA).

До назначения на должность Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС.

До работы во Всемирном банке с 1998 года, Банерджи преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледже, штат Массачусетс (США). Он также преподавал в Пенсильванском университете (США). Он имеет научные степени магистра и PhD экономики от Пенсильванского университета (США) и степень бакалавра экономики от Университета Дели, Индия.

Он автор серии статей и книг по проблемам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институционального развития, труда, борьбы с бедностью и неравенством.

Напомним, с июля 2016 года и до февраля 2020 года директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была госпожа Сату Кахконен.

В феврале 2020 года ее назначили директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Отметим, в конце июня Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделение Украине 350 млн долларов кредита.

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Автор: Александр Белоус