Світовий банк змінив директора у справах України

Фото: Аруп Банерджі (www.worldbank.org/)

Банерджі керуватиме співпрацею банку з урядами трьох країн

Світовий банк призначив Арупа Банерджі директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. Він змінить на цій посаді Сату Кахконен.

Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

Як зазначається в повідомленні, на цій посаді Банерджі керуватиме співпрацею банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Зокрема, він очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм.

Крім того, Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

До призначення на посаду Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою банку в країнах-членах ЄС.

До роботи у Світовому банку з 1998 року, Аруп Банерджі викладав у Центрі розвитку економіки при Вільямс Коледжі, штат Массачусетс (США). Він також викладав у Пенсильванському університеті (США). Він має наукові ступені магістра та PhD економіки від Пенсильванського університету (США) та ступінь бакалавра економіки від Університету Делі, Індія.

Він автор серії статей та книг із проблем економічного зростання, державних фінансів, людського розвитку, соціального захисту, інституційного розвитку, праці, боротьби з бідністю та нерівністю.

Нагадаємо, з липня 2016 року і до лютого 2020 року директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була пані Сату Кахконен.

У лютому 2020 року її призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.

Наприкінці червня Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про виділення Україні 350 млн доларів кредиту.

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Автор: Олександр Білоус