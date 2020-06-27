ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита

Новости » Финансы     27.06.2020 - 08:28
Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита
Фото: Всемирный банк (twitter/axios)

Деньги пойдут на восстановление экономики, реформы и пенсии  

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 млн долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.

"Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - добавил он.

Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине всего 1 млрд долларов до конца года, а первый транш в 350 млн ожидается в июле.

В мае Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 135 млн долларов, деньги пойдут на сферу здравоохранения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Всемирный банккредитТранш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь