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МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть почти на 30%

Новости » Финансовый кризис 2020     15.04.2020 - 12:40
МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть почти на 30%
Фото: добыча нефти (OilNow)

Спрос на нефть упадет - до минимума с 1995 года

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

При этом МЭА отмечает, что никакие сокращения добычи не смогут полностью компенсировать краткосрочное падение рынка.

МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть почти на 30%

Ожидается, что во втором квартале 2020 года спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года. Восстановление во второй половине 2020 года будет постепенным; в декабре спрос по-прежнему будет ниже на 2,7 млн баррелей в сутки.

В целом на 2020 год МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.

Как отмечается в сообщении, производители нефти группы ОПЕК+ согласились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с их согласованным базовым уровнем, начиная с 1 мая.

"Не существует практически осуществимого соглашения, которое могло бы сократить предложение в объеме, достаточном для того, чтобы компенсировать такие краткосрочные потери спроса", - считают в МЭА.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ ожидает, что цена нефти, упадет до 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть в ближайшие недели, поскольку "историческая, но недостаточная" сделка ведущих производителей о сокращении добычи вряд ли компенсирует вызванное коронавирусом падение спроса.

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