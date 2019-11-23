Всемирный банк разрабатывает план восстановления Донбасса

Всемирный банк (ВБ) приступил к разработке моделей экономического восстановления Донбасса. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью изданию "Зеркало недели".

Как сообщила Кахконен, сейчас банк исследует модели экономического восстановления региона, которые могут быть использованы украинским правительством при разработке стратегии развития Донбасса.

"Сейчас Всемирный банк начал исследование моделей экономического восстановления Донбасса. Мы хотим лучше понять, какие пути развития подходят разным регионам Донбасса. И мы надеемся, что потом результаты нашей работы станут основой стратегии развития Донбасса, которая будет разрабатываться правительством Украины", - заявила она.

По словам директора ВБ, опыт работы в других странах, которые также были участниками конфликтов, говорит о том, что есть потребность не только в обновлении инфраструктуры, но и в предоставлении качественных госуслуг, улучшении работы местный властей, а также создании здоровой социальной среды и единства.

"Мы ищем новые экономические модели, новые двигатели и стимулы для его экономического роста (Донбасса -ред.)”, - подчеркнула Кахконен.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в стране начал работу Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса. Фонд был запущен при поддержке Всемирного банка.