Всемирный банк прокомментировал процесс отбора в набсоветы госбанков

Фото: Всемирный банк www.worldbank.org)

Во Всемирном банке довольны процедурой отбора

Всемирный банк сделал заявление относительно утверждения Кабинетом министров перечня HR-компаний для отбора кандидатов в независимые наблюдательные советы государственных банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительства Всемирного банка в Украине в Facebook.

Как отмечается в заявлении, это важный шаг, предусмотренный законом №2491-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

"Всемирный банк доволен тем, что выбор HR-компаний было завершено прозрачно и конкурентно. Мы надеемся, что отбор независимых членов наблюдательного совета будет завершен в сроки, определенные законом и по высоким стандартам честности и прозрачности", - говорится в заявлении.

Напомним, Кабинет министров 27 марта одобрил HR компании по отбору персонала для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО КБ "Приватбанк".

По данным пресс-службы Минфина, эти компании были отобраны по результатам конкурсов, которые Минфин объявил 7 марта 2019 года. Конкурсная комиссия по отбору компаний была утверждена приказом Минфина от 5 марта. В ее состав вошли представители Министерства финансов и международных организаций.

По результатам конкурсов победителем для АО "Ощадбанк" определено ООО "Педерсен энд Партнерс", для АО "Укрэксимбанк" - ООО "Уорд Хауэл Украина", АО КБ "ПриватБанк" - ООО "Телент Едвайзорс".

Как сообщало РБК-Украины, четыре государственных банка получили за 2018 год прибыль в размере 13,525 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн и "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.