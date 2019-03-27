Світовий банк прокоментував процес відбору у наглядові ради держбанків

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

У Світовому банку задоволені процедурою відбору

Світовий банк зробив заяву щодо затвердження Кабінетом міністрів переліку HR-компаній для відбору кандидатів у незалежні наглядові ради державних банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію представництва Світового банку в Україні у Facebook.

Як зазначається в заяві, це важливий крок, передбачений законом №2491-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні"

"Світовий банк задоволений тим, що вибір HR-компаній було завершено прозоро та конкурентно. Ми сподіваємося, що відбір незалежних членів наглядової ради буде завершено в терміни, визначені законом та за високими стандартами чесності та прозорості", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 березня схвалив HR компанії з відбору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ КБ "Приватбанк".

За даними прес-служби Мінфіну, ці компанії були відібрані за результатами конкурсів, які Мінфін оголосив 7 березня 2019 року. Конкурсна комісія по відбору компаній була затверджена наказом Мінфіну від 5 березня. До її складу увійшли представники Міністерства фінансів та міжнародних організацій.

За результатами конкурсів переможцем для АТ "Ощадбанк" визначено ТОВ "Педерсен енд Партнерс", для АТ "Укрексімбанк" - ТОВ "Уорд Хауел Україна", для АТ КБ "ПриватБанк" - ТОВ "Телент Едвайзорс".

Як повідомляло РБК-України, чотири державні банки отримали за 2018 рік прибуток в розмірі 13,525 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрексімбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн і "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.