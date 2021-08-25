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Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане

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Афганистан, Среда 25 августа 2021 10:35
Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане фото: Всемирный банк заморозил финансирование проектов в Афганистане (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане после того, как боевики "Талибана" захватили власть в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В организации заявили, что не могут выделять средства, если среди ее государств-членов нет согласия по вопросу о существовании в стране легитимного правительства

"Мы приостановили выплаты в рамках наших операций в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политиками и процедурами", - сообщил представитель банка.

С 2002 года оранизация выделила около 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития в Афганистане. К моменту приостановки в стране финансировались 27 действующих проектов на сумму более 2 млрд долларов.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) приостановил доступ Афганистана к ресурсам организации.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах.

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