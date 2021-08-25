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Світовий банк призупинив фінансування проектів в Афганістані

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Афганістан, Середа 25 серпня 2021 10:35
Світовий банк призупинив фінансування проектів в Афганістані фото: Світовий банк заморозив фінансування проектів в Афганістані (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Світовий банк призупинив фінансування проектів в Афганістані після того, як бойовики "Талібану" захопили владу в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

В організації заявили, що не можуть виділяти кошти, якщо серед її держав-членів немає згоди з питання про існування в країні легітимного уряду

"Ми призупинили виплати в рамках наших операцій в Афганістані, і ми уважно відстежуємо і оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політиків і процедур", - повідомив представник банку.

З 2002 року оранізація виділила близько 5,3 млрд доларів на проекти реконструкції та розвитку в Афганістані. До моменту припинення в країні фінансувалися 27 діючих проектів на суму понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) призупинив доступ Афганістану до ресурсів організації.

Відзначимо, що адміністрація президента США Джо Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на американських банківських рахунках.

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