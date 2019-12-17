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Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій України

Новини » Економіка     17.12.2019 - 13:11
Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій України
Фото: Анастасія Головач (РБК-Україна)

Спекулянти вважають покупку держоблігацій України хорошою інвестицією

Інтерес іноземців до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у 2019 році пояснюється високими ставками і стабілізацією макроекономічної ситуації. Про це економіст Світового банку Анастасія Головач сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як нагадала Головач, з початку року на внутрішній ринок облігацій прийшло вже понад 4 млрд доларів.

"Іноземці бачать, що макроекономічна ситуація в Україні стабілізувалася, але ставки за цінними паперами залишаються все ще високими. Тому наші ОВДП вважають хорошою інвестицією", - сказала вона.

За її словами, ця ситуація дозволила Міністерству фінансів вирішити проблему рефінансування державного боргу, знизити вартість запозичень. У свою чергу, Національний банк зміг поповнити золотовалютні резерви.

"Але портфельних інвестицій недостатньо. Ці гроші не є внеском у реальний сектор, оскільки не створюють робочі місця, не сприяють зростанню економіки", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України у четвертому кварталі 2019 року, а також у 2020 році. Як повідомила економіст Світового банку Анастасія Головач, для збереження зростання необхідно істотне збільшення темпів зростання інвестицій в основний капітал.

Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

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