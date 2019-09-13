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Всемирный банк планирует новые энергетические проекты в Украине

Новости » Экономика    13.09.2019 - 12:58
Всемирный банк планирует новые энергетические проекты в Украине
Фото: Всемирный банк www.worldbank.org)

Министр Оржель предложил инвестировать в переработку твердых бытовых отходов

Украина и Всемирный банк заинтересованы в расширении портфеля инвестиционных проектов банка в Украине и реалзиции новых энергетических проектов. Об этом шла речь во время директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Как отмечается в сообщении, в частности, Оржель предложил представителям банка открытие направлений для инвестирования в переработку твердых бытовых отходов.

В ходе встречи стороны обсудили весь комплекс вопросов, связанных с анбандлингом НАК "Нафтогаз Украины", в частности, наработки относительно новой модели отделения оператора ГТС, которую министр недавно презентовал представителям Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины может принять модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" - отделение оператора газотранспортной системы (ГТС), до трехсторонних переговорам по транзиту газа, которые состоятся 19 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, Международный банк реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) и Министерство финансов Украины подписали соглашение о выделении 200 млн долларов на реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины".

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