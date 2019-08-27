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Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Новости » Экономика    27.08.2019 - 15:13
Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Средства пойдут на стимулирование частных инвестиций

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) и Министерство финансов Украины подписали соглашение о выделении 200 млн долларов на реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины". Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, Украина нуждается в таких проектах, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли.

"Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора", - сказала министр.

Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Напомним, в апреле 2019 года во Всемирном банке заявили, в течение последних пяти лет Украине пришлось столкнуться с рядом острых проблем в сфере политики, безопасности и экономики, но за это время были реализованы реформы в различных сферах. К ключевым реформам, реализованным после 2014 года, относятся: значительная фискальная консолидация, переход на гибкий валютный курс, реформирование тарифов на энергоносители и системы социальной помощи, обеспечение большей прозрачности государственных закупок, упрощение регулирования бизнеса.

По мнению главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, рост в сельском хозяйстве - одна из ключевых составляющих хорошей динамики ВВП Украины в 2019 году. В частности, за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.

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