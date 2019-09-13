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Світовий банк планує нові енергетичні проекти в Україні

Новини » Економіка    13.09.2019 - 12:58
Світовий банк планує нові енергетичні проекти в Україні
Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Міністр Оржель запропонував інвестувати у переробку твердих побутових відходів

Україна і Світовий банк зацікавлені у розширенні портфеля інвестиційних банку проектів в Україні та започаткуванні нових енергетичних проектів. Про це йшла мова під час директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен з міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Як зазначається в повідомленні, зокрема, Оржель запропонував представникам банку відкриття напрямів для інвестування у переробку твердих побутових відходів.

У ході зустрічі сторони обговорили весь комплекс питань, пов’язаних з анбандлінгом НАК "Нафтогаз України", зокрема і напрацювання щодо нової моделі відокремлення оператора ГТС, яку міністр нещодавно презентував представникам Європейської комісії, повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Кабінет міністрів України може прийняти модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" - відділення оператора газотранспортної системи (ГТС), до тристоронніх переговорів щодо транзиту газу, які відбудуться 19 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР, група Світового банку) і Міністерство фінансів України підписали угоду про виділення 200 млн доларів на реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України".

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