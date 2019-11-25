Всемирный банк отреагировал на подписание закона о незаконном обогащении

Всемирный банк поприветствовал подписание Владимиром Зеленским закона, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирного банка в Украине в Facebook.

Как говорится в сообщении, Всемирный банк поприветствовал закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине.

"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в заявлении.

Как отметили во Всемирном банке, гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Таким образом глава государства вернул уголовную ответственность на незаконное обогащение.