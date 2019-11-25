Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення

Світовий банк привітав підписання Володимиром Зеленським закону, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Світового банку в Україні у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Світовий банк схвалив закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні.

"Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників", - йдеться в заяві.

Як зазначили у Світовому банку, громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів". Таким чином глава держави повернув кримінальну відповідальність на незаконне збагачення.