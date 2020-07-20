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Шевченко о дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка: задержки не будет

Киев, Понедельник 20 июля 2020 18:48
Шевченко о дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка: задержки не будет
Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новый глава НБУ заявил, что консультации с Всемирным банком продолжаются

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко полагает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) не будут задерживать дальнейшие транши. Что касается денег от Всемирного банка, то стороны продолжают консультации.

Об этом он заявил на брифинге в НБУ.

В частности, Шевченко выразил уверенности, что задержки с траншами не будет.

"И именно поэтому я определил своим первым приоритетом - это сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями", - подчеркнул он.

Он также ответил на вопрос о задержке кредита от Всемирного банка.

"Я могу сказать, что с Всемирным банком мы находимся на стадии консультаций. То есть о задержке на сегодняшний день я не знаю", - добавил Шевченко.

Напомним, Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов кредита еще в конце июня, однако средства до сих пор получены не были.

Отметим, финансирование со стороны международных финансовых организаций, как правило, привязано к сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом; в начале июня МВФ утвердил новую программу для Украины и уже предоставил первый транш.

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