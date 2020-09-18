Світовий банк відклав кредит для України на 350 млн доларів

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на 350 млн доларів. Рішення про виділення коштів Україні було схвалено ще в кінці червня, однак кошти досі не надійшли.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату 2 млрд доларів і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - сказав він.

Марченко висловив надію, що Україна все-таки отримає перший транш із загального кредиту в 700 млн доларів ще до кінця року. При цьому він уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.

"У першу чергу ми говорили про 1 млрд доларів через DPL, але в зв'язку з суттєвим навантаженням на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від всіх країн-членів, ця сума була зменшена до 700 млн доларів і окремий проект соціальної підтримки, який ми зараз финалізуємо. Ми сподіваємося отримати всі ці кошти у цьому році, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених витрат", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в червні міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що Світовий банк виділить Україні кредит у розмірі 1 млрд доларів до кінця року, а перший транш у 350 млн доларів очікується в липні.

У липні глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ) не будуть затримувати подальші транші.