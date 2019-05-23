Всемирный банк назвал условия для ускорения экономического роста

Фото: Всемирный банк (worldbank.org)

Быстрые структурные реформы могут добавить темпов роста

Украине нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ, чтобы ускорить экономический рост. Об этом сказала Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Кахконен отметила, что это означает создание рынка земель сельскохозяйственного назначения, разделения естественных монополий в энергетическом секторе, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения финансовой стабильности.

По прогнозу ВБ, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. Иначе, в случае промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость усиливается.

Во Всемирном банке отмечают, что макроэкономические риски для Украины связаны со значительными выплатами по государственному долгу, которые приходятся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета. Это потребует мобилизации необходимого финансирования от международных финансовых учреждений и рынков капитала и дальнейшего укрепления системы государственных финансов и достижения целевого показателя дефицита бюджета.

"Для улучшения качества государственных услуг для населения Украины важное внедрения начатых реформ в сфере охраны здоровья, образования, пенсионного обеспечения, государственного управления и социальной помощи. Также будет важно ввести более справедливую и благоприятную для экономического роста налоговую систему", - говорится в майском экономическом обзоре Всемирного банка для Украины.

Напомним, в январе 2019 года Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом.