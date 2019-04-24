Всемирный банк назвал главные реформы в Украине за последние пять лет

Фото: Всемирный банк (worldbank.org)

Реформы необходимы для экономического роста, напомнили во Всемирном банке

В течение последних пяти лет Украине пришлось столкнуться с рядом острых проблем в сфере политики, безопасности и экономики, но за это время были реализованы реформы в различных сферах. Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка в Украине.

Как отмечается в обзоре, к ключевым реформам, реализованным после 2014 года, относятся: значительная фискальная консолидация, переход на гибкий валютный курс, реформирование тарифов на энергоносители и системы социальной помощи, обеспечение большей прозрачности государственных закупок, упрощение регулирования бизнеса.

"Другие важные реформы, которые включают: стабилизацию и реструктуризацию банковского сектора, принятие пакета реформ в сфере здравоохранения, создания антикоррупционных органов и внедрение декларирования имущества и доходов должностными и служебными лицами государства, - долгое время сдерживались влиятельными кругами, которые и в дальнейшем продолжают противодействовать реформам", - говорится в документе.

Во Всемирном банке считают, что в перспективе Украине необходимо будет осуществлять реформы по многим направлениям, чтобы обеспечить устойчивое восстановление экономики и всеобщее процветание.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформы положительная оценка возрастает до 60%.

Напомним, в начале апреля 2018 года Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.