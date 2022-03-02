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Всемирный банк и МВФ выделят Украине 3 млрд долларов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов. Деньги планируется выделить в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление МВФ и Всемирного банка.

"Мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение правления на этой неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следом будет оказана поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств.

"Всемирный банк и МВФ также работают вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и беженцев для других стран региона и мира", - уточняется в заявлении.

Напомним, 1 марта Министерство финансов Украины разместило первые военные облигации на 8 млрд гривен.

Отметим, Россия напала на Украину 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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