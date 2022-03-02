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Світовий банк і МВФ виділять Україні 3 млрд доларів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк розробляють пакет фінансової підтримки України в розмірі 3 млрд доларів. Гроші планується виділити в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву МВФ і Світового банку.

"Ми готуємо пакет підтримки в розмірі 3 млрд доларів в найближчі місяці починаючи з операції з підтримки бюджету з швидким наданням коштів на суму не менше 350 млн доларів, яка буде представлена на затвердження правління на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що слідом буде надана підтримка у сфері охорони здоров'я та освіти на суму 200 млн доларів зі швидким наданням коштів.

"Світовий банк і МВФ також працюють разом над оцінкою економічних і фінансових наслідків конфлікту і біженців для інших країн регіону і світу", - уточнюється в заяві.

Нагадаємо, 1 березня Міністерство фінансів України розмістило перші військові облігації на 8 млрд гривень.

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