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Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України

Новини » Економіка     19.11.2019 - 15:26
Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України
Фото: колаж (РБК-Україна)

Якщо український уряд буде проводити реформи, зростання може прискоритися до 4%

Економіка України може пришвидшити зростання до 4% у 2021 році, якщо новий уряд зможе виконати свої амбітні цілі щодо реформ. Про це йдеться в презентації Світового банку, представленій на прес-конференції в Києві.

Як зазначається в огляді, пришвидшення зростання потребуватиме поступу в наступних областях:

  • (І) залучення приватних інвестицій у перспективні галузі шляхом створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, демонополізація ключових секторів і зміцнення антимонопольної політики та правозастосування, приватизація державних підприємств, а також боротьба з корупцією;
  • (ІІ) підвищення ефективності та зростання банківського кредитування виробничого сектору завдяки завершенню реформи державних банків і зменшенню кількості непрацюючих кредитів;
  • (III) збереження макроекономічної стабільності для продовження зниження інфляції, процентних ставок і державного боргу.

"Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель та створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель може сприяти економічному зростанню в Україні на 0,5-1,5% на рік протягом періоду 5 років", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк оновив прогноз по зростанню економіки України на найближчі роки. Згідно з новим прогнозом, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році складе 3,6% (у жовтні банк прогнозував зростання на 3,4%). У 2020 році зростання ВВП складе 3,7% (попередній прогноз - 3,7%). У 2021 році зростання економіки України складе 4,2% (раніше очікувалося 4,2%).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%. Згідно з прогнозом, зростання ВВП України незначно прискориться в 2021 році і складе 3,1%.

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