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Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Автор: РБК-Украина

Впервые в истории должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) заняла женщина. Главой ВТО стала нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала.

Об этом сообщает Reuters.

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Оконджо-Ивеала также стала первым представителем Африки на этом посту.

В качестве генерального директора, имеющего ограниченные формальные полномочия, 66-летняя Оконджо-Ивеала будет посредничать в международных торговых переговорах (на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны), заниматься реформами правил торговли и бороться с протекционизмом, изрядно усилившимся в ходе пандемии.

Она вступит в должность главы ВТО 1 марта и станет седьмым гендиректором организации. Срок полномочий Нгози Оконджо-Ивеалы истечет 31 августа 2025 года.

Нгози Оконджо-Ивеала получила экономическое образование в Гарварде после того, как в подростковом возрасте пережила гражданскую войну в Нигерии.

В 2003 году Оконджо-Овеала вернулась на родину и дважды возглавляла Министерство финансов. Считается, что именно ее упорство и навыки ведения переговоров помогли заключить сделку по списанию миллиардов долларов нигерийского долга с Парижским клубом стран-кредиторов в 2005 году.

Оконджо-Ивеала также 25 лет проработала в структурах Всемирного банка в качестве экономиста по вопросам развития, курируя операционный портфель банка в 81 млрд долларов и дослужившись до поста управляющего директора.

Напомним, в мае прошлого года бывший генеральный директор ВТО Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году.

Отметим, что ВТО спрогнозировала резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса. При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

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Новости Украины Всемирная торговая организация
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