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Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка

Автор: РБК-Україна

Вперше в історії посаду генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ) зайняла жінка. Головою СОТ стала нігерійський економіст Нгозі Оконджо-Івеала.

Про це повідомляє Reuters.

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Оконджо-Івеала також стала першим представником Африки на цьому посту.

Як генеральний директор, який має обмежені формальні повноваження, 66-річна Оконджо-Івеала буде посередником у міжнародних торговельних переговорах (на тлі триваючої американо-китайської торгової війни), займатися реформами правил торгівлі і боротися з протекціонізмом, неабияк посилилися в ході пандемії.

Вона вступить на посаду глави СОТ 1 березня і стане сьомим гендиректором організації. Термін повноважень Нгозі Оконджо-Ивеали закінчиться 31 серпня 2025 року.

Нгозі Оконджо-Івеала отримала економічну освіту в Гарварді після того, як в підлітковому віці пережила громадянську війну в Нігерії.

У 2003 році Оконджо-Овеала повернулася на батьківщину і двічі очолювала Міністерство фінансів. Вважається, що саме її завзятість і навички ведення переговорів допомогли укласти угоду щодо списання мільярдів доларів нігерійського боргу з Паризьким клубом країн-кредиторів у 2005 році.

Оконджо-Івеала також 25 років пропрацювала в структурах Світового банку як економіст з питань розвитку, який курував операційний портфель банку 81 млрд доларів і дослужившись до посади керуючого директора.

Нагадаємо, в травні минулого року колишній генеральний директор СОТ Роберту Азеведу поінформував уряди країн-членів організації про своє намір піти у відставку до закінчення терміну повноважень в 2021 році.

Зазначимо, що СОТ спрогнозувала різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу. При цьому економісти СОТ вважають, що спад, ймовірно, перевищить спад торгівлі, викликаний глобальною фінансовою кризою 2008-2009 років.

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