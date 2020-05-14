Глава ВТО решил досрочно покинуть пост

Фото: Роберту Азеведу (из открытых источников)

Бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Как сообщается, 62-летний бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.

Временную должность главы ВТО может занять, по данным Bloomberg, один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.

Напомним, ранее ВТО спрогнозировала резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса. При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

Кроме того, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведоз заявил, что экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.