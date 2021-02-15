Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
Впервые в истории должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) заняла женщина. Главой ВТО стала нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала.
Об этом сообщает Reuters.
Оконджо-Ивеала также стала первым представителем Африки на этом посту.
В качестве генерального директора, имеющего ограниченные формальные полномочия, 66-летняя Оконджо-Ивеала будет посредничать в международных торговых переговорах (на фоне продолжающейся американо-китайской торговой войны), заниматься реформами правил торговли и бороться с протекционизмом, изрядно усилившимся в ходе пандемии.
Она вступит в должность главы ВТО 1 марта и станет седьмым гендиректором организации. Срок полномочий Нгози Оконджо-Ивеалы истечет 31 августа 2025 года.
Нгози Оконджо-Ивеала получила экономическое образование в Гарварде после того, как в подростковом возрасте пережила гражданскую войну в Нигерии.
В 2003 году Оконджо-Овеала вернулась на родину и дважды возглавляла Министерство финансов. Считается, что именно ее упорство и навыки ведения переговоров помогли заключить сделку по списанию миллиардов долларов нигерийского долга с Парижским клубом стран-кредиторов в 2005 году.
Оконджо-Ивеала также 25 лет проработала в структурах Всемирного банка в качестве экономиста по вопросам развития, курируя операционный портфель банка в 81 млрд долларов и дослужившись до поста управляющего директора.
Напомним, в мае прошлого года бывший генеральный директор ВТО Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году.
Отметим, что ВТО спрогнозировала резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса. При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.