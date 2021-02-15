Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка

Оконджо-Івеала також стала першим представником Африки на цьому посту.

Як генеральний директор, який має обмежені формальні повноваження, 66-річна Оконджо-Івеала буде посередником у міжнародних торговельних переговорах (на тлі триваючої американо-китайської торгової війни), займатися реформами правил торгівлі і боротися з протекціонізмом, неабияк посилилися в ході пандемії.

Вона вступить на посаду глави СОТ 1 березня і стане сьомим гендиректором організації. Термін повноважень Нгозі Оконджо-Ивеали закінчиться 31 серпня 2025 року.

Нгозі Оконджо-Івеала отримала економічну освіту в Гарварді після того, як в підлітковому віці пережила громадянську війну в Нігерії.

У 2003 році Оконджо-Овеала повернулася на батьківщину і двічі очолювала Міністерство фінансів. Вважається, що саме її завзятість і навички ведення переговорів допомогли укласти угоду щодо списання мільярдів доларів нігерійського боргу з Паризьким клубом країн-кредиторів у 2005 році.

Оконджо-Івеала також 25 років пропрацювала в структурах Світового банку як економіст з питань розвитку, який курував операційний портфель банку 81 млрд доларів і дослужившись до посади керуючого директора.