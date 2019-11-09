Во Всемирном банке выразили поддержку земельной реформе

Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель - земельной реформе. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

В Банке отметили, что земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить прибыль за свой ценный актив.

В организации считают, что это пойдет на пользу всем фермерам - малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Кроме того, во Всемирном банке отметили, что реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

В банке подытожили: «Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, что стимулирует коррупцию, хватило всем - пора земельной реформы».

Напомним, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Кроме того, такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру.