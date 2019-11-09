У Світовому банку висловили підтримку земельній реформі

Світовий банк висловлює повну підтримку запланованого керівництвом України відкриття ринку сільськогосподарських земель - земельній реформі. Про це повідомляє прес-служба Банку.

У Банку зазначили, що земельна реформа потрібна для того, щоб українські фермери могли купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, щоб вони мали доступ до кредитів, мали можливість інвестувати і диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі могли отримати прибуток за свій цінний актив.

В організації вважають, що це піде на користь всім фермерам - малим, середнім і великим, так і землевласникам. Крім того, у Всесвітньому банку зазначили, що реформа підвищує рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни.

У банку підсумували: «Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім - пора земельної реформи».

Нагадаємо, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні заявив, що швидке впровадження земельної реформи в Україні може спричинити за собою незворотні помилки.

Крім того, такої ж думки дотримується заступник начальника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру.