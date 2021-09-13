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У Світовому банку запропонували джерела витрат на накопичувальні пенсії українців

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 11:43
У Світовому банку запропонували джерела витрат на накопичувальні пенсії українців Фото: віце-президент Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде (twitter.com/WorldBank)
Автор: Олександр Білоус

Накопичувальний рівень пенсійної системи може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, співробітником і Урядом. Він не повинен впливати на поточні надходження Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків", - сказала вона.

За її словами, у разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві має бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту.

"Це може, наприклад, відбуватися через деяку форму розподілу витрат між роботодавців, співробітників і урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - зазначила Б'єрде.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

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