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Всем жителям Донецкой области следует эвакуироваться, - глава ОВА

Фото: эвакуация людей (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные могут усилить наступление на Донбассе, поэтому всех местных жителей призывают уезжать в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", - отметил Кириленко.

По его словам, чем меньше будет людей, тем легче будет украинским военным защищать территорию.

"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", - добавил глава ОВА.

Кириленко также отметил, что без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек. При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, за день 3 апреля удалось эвакуировать 2 694 человек.

Мы также писали о том, что российские военные обстреляли больницу в Балаклее. В данное время пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

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Война России против УкраиныДонецкая область