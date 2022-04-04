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Всім жителям Донецької області слід евакуюватися, - глава ОВА

Фото: евакуація людей (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові можуть посилити наступ на Донбасі, тому всіх місцевих жителів закликають їхати в більш безпечні регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Не тільки поблизу лінії розмежування, але і всьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо і чітко вказуємо, яким шляхом їхати", - зазначив Кириленко.

За його словами, чим менше буде людей, тим легше буде українським військовим захищати територію.

"Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", - додав глава ОВА.

Кириленко також зазначив, що без урахування населення Маріуполя з Донецької області вже евакуювали близько 140 тисяч осіб. При цьому працює і людський фактор, коли люди спочатку не хочуть залишати оселю, поки ситуація не ускладнюється.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, за день 3 квітня вдалося евакуювати 2 694 осіб.

Ми також писали про те, що російські військові обстріляли лікарню в Балаклії. Зараз пацієнти і персонал потребують негайної евакуації.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область