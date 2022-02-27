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Окупанти захопили всі адмінбудівлі в Бердянську, - в.о. мера

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Бердянськ, Неділя 27 лютого 2022 22:49
Окупанти захопили всі адмінбудівлі в Бердянську, - в.о. мера Фото: Глава Бердянська покинув місто (facebook com mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

В.о. мера Бердянська Олександр Свідло повідомив, що змушений був разом з оперативним штабом покинути будівлю виконкому. У місто зайшли російські війська і запропонували йому продовжити свою роботу під контролем озброєних людей, але він вважав це неприйнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови Бердянська в Facebook.

Він розповів, що в Бердянську окупаційними російськими військами захоплені всі адміністративні будівлі та виконком міськради.

"Кілька годин тому ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка й озброєні солдати та почали просування по всій території нашого рідного міста. Як тільки мені стало відомо про цей факт, я постарався проінформувати всіх жителів міста, щоб у вас була можливість сховатися в сховищах.

До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці, в будівлі виконавчого комітету і разом з оперативним штабом керували, координували роботу всіх комунальних служб, що забезпечують життєдіяльність нашого рідного міста.

Деякий час тому в будівлю виконкому увійшли озброєні військові, представилися солдатами російської армії та поінформували про те, що всі адміністративні будинки знаходяться під їх контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому", - повідомив Свідло.

Він додав, що йому запропонували роботу під контролем озброєних людей, але він відмовився і покинув будівлю виконкому.

"Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу покинули будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено", - повідомив голова міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генштаб ЗСУ дав оперативне зведення станом на вечір 27 лютого.

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