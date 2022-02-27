Война России против Украины: оперативная информация от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в разных регионах Украины по состоянию на вечер 27 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.

Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.

На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, станций скорой помощи; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.

В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.

Вместе с тем морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Сотни единиц, выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили:

Около 4500 человек

Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед (уточняется)

Вертолетов – 26 ед

Танков – около 150

ББМ – более 700 ед.

Пушек – около 50

один ЗРК БУК

Четыре РСЗО БМ-21 Град

60 - цистерн

2 БПЛА оперативно-тактического уровня

Корабли/катера – 2 единицы.

Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.