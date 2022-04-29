ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о "разведданных" Нарышкина о Польше: информационные ракеты сеют панику

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 19:56
Зеленский о "разведданных" Нарышкина о Польше: информационные ракеты сеют панику Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил заявление главы российской разведки Сергея Нарышкина о планах Польши якобы ввести войска в западную часть страны с "информационной ракетой". Глава государства подчеркнул, что такие вбросы Москвы наносят ущерб не меньше, чем обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Если бы я каждый раз обращал внимание на то, что какой-нибудь российский политик говорит, думал об этом, то все мои мысли остались бы именно с российскими политиками", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что у него нет времени думать о том, что говорят российские политики. При этом он отметил, что некоторые заявления из России посылают такие сигналы, как и российские ракеты, которые сеют панику.

"Информационные сигналы - это те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной. Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы были разобщены", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что примеров информационных атак со стороны России было много. В качестве одного из примеров он привел вброс о том, что Москва "отдавала" Закарпатскую область Венгрии.

"У нас много стран-соседей и много меньшинств. То же, что делала РФ с Донбассом или Крымом... Мое отношение, что цивилизованные страны это не будут воспринимать всерьез", - подвел итога глава государства.

Напомним, накануне Нарышкин заявил о наличии у России якобы каких-то "разведанных" о планах Польши "ввести свои войска" в западные регионы Украины. В Офисе президента назвали эти слова "безупречной глупостью".

Отметим, вбросы со стороны России о якобы планах Польши оккупировать западные области Украины продолжаются еще с марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Польша Нарышкин Война в Украине
NEWS
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья