Томос о Единой украинской церкви могут предоставить в конце августа, - источники

По данным источников, позиция Вселенского патриарха по украинской церкви неизменна

Синод Вселенского патриархата может принять решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви на своей следующей сессии в конце августа. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Автокефалия для Украины: как проходит подготовка к созданию единой поместной церкви".

Отметим, украинские власти и духовенство ожидали, что решение о Томосе будет принято до празднования 1030-летия Крещения Руси, однако делегация Константинополя еще не завершила информирование остальных поместных церквей. В связи с этим решение по Томосу откладывается как минимум до конца августа на следующую сессию Синода.

Как отметили источники РБК-Украина в дипломатических кругах, несмотря на смещение сроков, позиция Вселенского патриарха по украинскому церковному вопросу остается неизменной. А задержка с окончательным решением обусловлена продолжительностью самой процедуры предоставления автокефалии.

В частности, в УПЦ (Киевского патриархата) подтверждают задержку с Томосом тем, что Константинопольский патриархат еще не завершил официальное информирование всех поместных церквей по этому вопросу.

"Заседание Синода происходит регулярно, каждый месяц. То есть, любая следующая очередная сессия Синода может принять это решение", - предположил руководитель информационного отдела Киевской патриархии УПЦ (КП) Евстратий Зоря. Он полагает, что решения о предоставлении Томоса можно ожидать уже этой осенью.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе в Украину приедут представители Вселенского патриарха, которые могут объявить определенные новости по поводу предоставления Томоса о Единой поместной православной церкви.