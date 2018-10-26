УАПЦ требует согласовать название, устав и модель поместной церкви до собора

Фото: предстоятель УАПЦ Макарий (church.net.ua)

Макарий назвал "безумием" проведение собора без согласованного устава

Название, устав и модель поместной православной церкви должны быть согласованы перед проведением Архиерейского объединительного собора. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий (Малетич).

По его словам, проект устава, название и уклад церкви должны быть согласованы перед собором.

"В светской жизни, когда, например, организовывают какую-то партию, всегда есть какой-то проект устава. А если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие! Сейчас же ничего этого нет", - сказал Макарий.

В то же время он отказался назвать собственные предложения по этим пунктам.

"Домыслы патриарха Филарета и его требования или видение я комментировать не буду. А перед тем, как давать свои собственные предложения, я, как человек, который с сыновьей покорностью относится к Вселенскому патриархату, который пошел на противостояние с Москвой, должен выслушать предложения его святости (Вселенского патриарха Варфоломея, - ред.)", - заявил Макарий.

Он также подчеркнул, что он и Филарет на сегодня неофициально подчинены Вселенскому патриарху.

Напомним, предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все недоразумения между епископами будут решаться на соборе.

В то же время епископ УПЦ КП Евстратий (Зоря) отметил, что единая автокефальная церковь в Украине будет называться Украинской православной церковью, при этом дополнительные названия, Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, будут сохранены.