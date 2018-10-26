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Название поместной православной церкви обсудили со Вселенским патриархатом, - Зоря

Новости » Общество    26.10.2018 - 12:23
Фото: Евстратий Зоря (УНИАН)
Фото: Евстратий Зоря (УНИАН)

По словам епископа УПЦ КП, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названий

Единая автокефальная церковь будет называться Украинская православная церковь. Об этом во время пресс-конференции заявил епископ УПЦ КП Евстратий Зоря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названий.

"Относительно названия. И мы, и Украинская православная автокефальная церковь, как участники процесса знаем позицию Константинопольского патриархата по поводу названия. Потому что это не наша идея или наша фантазия. Вы знаете, что все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города... Все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названий: Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и т.д. Поэтому, так как в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно, и название - Украинская православная церковь. Это не наша личная идея, это мысль, которую обсудили с участием представительства Вселенского патриархата", - заявил Зоря.

Он также добавил, что дополнительные названия для УПЦ будут сохранены.

"Что касается дополнительных названий, то наше мнение и позиция, что дополнительные названия для Украинской церкви могут и должны быть сохранены. Это и Киевский патриархат, и Украинская автокефальная православная церковь", - сказал Зоря.

Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что если будет создана единая УПЦ, значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине. Филарет подчеркнул, что они будут иметь право присоединиться к УПЦ: то есть, у них будет свободный выбор.

Как писало РБК-Украина ранее, Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года. Подчеркнем, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий также надеется на получение Томоса до Нового года.

Варфоломей: украинцы имеют право на автокефалию, как и балканские народы Филарет надеется, что Украина получит Томос до конца года
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