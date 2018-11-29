Вселенський патріархат підготував проект статуту Української церкви

27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання
На засіданні Синоду Вселенського патріархату було підготовлено проект статуту Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вселенського патріархату.
"У контексті раніше ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, святий і священний Синод підготував статут Української церкви", - йдеться у документі, опублікованому за результатами засідання Синоду.
Зазначимо, очікувалося, що на Синоді буде затверджено текст Томосу.
Статут є внутрішнім документом Української церкви, який регламентує різні сторони її життя. Він є обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде нарівні з 14 іншими церквами.
Так, на Синоді мав розглядатися текст томосу про автокефалію Української православної церкви, дата Собору в Україні для обрання предстоятеля, який, власне, і отримає томос.
Як заявляв спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.
Додамо, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом. Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.
Як писало РБК-Україна, єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.