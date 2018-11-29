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Вселенський патріархат підготував проект статуту Української церкви

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 19:31
Вселенський патріархат підготував проект статуту Української церкви
Ілюстративне фото (patriarchate.org)

27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було підготовлено проект статуту Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вселенського патріархату.

"У контексті раніше ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, святий і священний Синод підготував статут Української церкви", - йдеться у документі, опублікованому за результатами засідання Синоду.

Зазначимо, очікувалося, що на Синоді буде затверджено текст Томосу.

Вселенський патріархат підготував проект статуту Української церкви

Статут є внутрішнім документом Української церкви, який регламентує різні сторони її життя. Він є обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде нарівні з 14 іншими церквами.

Так, на Синоді мав розглядатися текст томосу про автокефалію Української православної церкви, дата Собору в Україні для обрання предстоятеля, який, власне, і отримає томос.

Як заявляв спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

Додамо, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом. Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Як писало РБК-Україна, єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

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